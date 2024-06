Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Freitagmittag

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 54,70 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 54,70 EUR. Bei 54,58 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,26 EUR. Zuletzt wechselten 60.093 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 23,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,06 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,44 Mrd. EUR – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

