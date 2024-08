Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 48,83 EUR.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,83 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,83 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 48,68 EUR. Bei 48,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.957 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 16,01 Prozent niedriger. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 9,09 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,53 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 06.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

