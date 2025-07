Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 46,64 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 46,64 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,68 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,58 EUR. Mit einem Wert von 46,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 20.478 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,64 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,61 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,37 EUR je Aktie.

