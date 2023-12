Kurs der Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag gefragt

08.12.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 52,62 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 52,62 EUR. Bei 53,04 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.372 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 18,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,86 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus. Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingebracht LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester

