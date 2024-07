Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 53,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 53,58 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 54,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 53,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 262.600 Aktien.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 20,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

