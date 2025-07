Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 47,44 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 47,44 EUR. Bei 47,57 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,89 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 126.866 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,61 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.07.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktienempfehlung Siemens Healthineers-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Siemens Healthineers-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?