Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag fester

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 47,52 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 47,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,64 EUR. Mit einem Wert von 46,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 240.995 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,06 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,61 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

