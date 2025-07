Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,92 EUR.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,92 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,01 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 46,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.933 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 19,77 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,61 EUR.

Am 07.05.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,37 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktienempfehlung Siemens Healthineers-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Siemens Healthineers-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?