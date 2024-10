Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Nachmittag

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 51,14 EUR abwärts.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 51,14 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 50,74 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 282.635 Siemens Healthineers-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 12,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 12,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,99 EUR.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

