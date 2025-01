Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag stärker

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 51,36 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 51,36 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.508 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,30 EUR aus.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 6,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.02.2025 präsentieren. Am 29.01.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

