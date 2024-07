Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Mittwochmittag

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 53,78 EUR zu.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 53,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.548 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,06 EUR an.

Am 30.04.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

