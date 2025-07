Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 47,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 47,82 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,96 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 98.341 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,82 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 07.05.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 30.07.2025 gerechnet. Am 05.08.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Aktienempfehlung Siemens Healthineers-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Siemens Healthineers-Aktie