Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Dienstagnachmittag nach

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 49,82 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 49,82 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,74 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 140.907 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,70 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,49 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 31.07.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich stärker

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind