Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 50,06 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 50,06 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 49,96 EUR. Bei 50,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 5.376 Stück.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). 16,14 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 12,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,49 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

