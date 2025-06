Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 46,61 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 46,61 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,57 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,78 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.952 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 25,47 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 13,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,47 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

