Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag im Minus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 46,27 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 46,27 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,16 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.733 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Abschläge von 10,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 07.05.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,91 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

