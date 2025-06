Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag tiefer

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 46,25 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 46,25 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,82 EUR. Bei 46,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 333.137 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 20,91 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 10,90 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,47 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,91 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.07.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,39 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

