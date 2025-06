Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 46,77 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 46,77 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,54 EUR nach. Mit einem Wert von 46,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.400 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Mit einem Zuwachs von 25,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.

