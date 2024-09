Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 49,76 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 49,76 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 49,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.011 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 10,79 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,49 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

