Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 51,04 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 51,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 50,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.712 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 13,91 Prozent zulegen. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,30 EUR an.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.02.2025 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

