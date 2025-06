Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag tiefer

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 45,70 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 45,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 363.258 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 27,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 10,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,47 EUR an.

Am 07.05.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,91 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

