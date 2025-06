Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 45,93 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 45,93 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 45,50 EUR. Bei 45,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 182.143 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,11 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,47 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.08.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

