Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 51,42 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 51,42 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,90 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 157.389 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 8,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2025 erfolgen. Am 29.01.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

