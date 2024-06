Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Nachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 53,40 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 53,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 53,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.136 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

