Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 53,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 53,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.321 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,99 Prozent. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 21,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,06 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

