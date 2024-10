Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 53,16 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 53,16 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,30 EUR. Bei 52,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 128.670 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Mit einem Zuwachs von 9,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 14,39 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich mit Abgaben