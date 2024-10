Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers stabilisiert sich am Nachmittag

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 52,68 EUR.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 52,68 EUR. Bei 53,32 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,54 EUR ab. Bei 52,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 277.436 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 9,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,51 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

