Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag im Plus

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 52,82 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 52,82 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,86 EUR an. Bei 52,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.603 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (45,51 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 13,84 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

