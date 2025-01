Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 51,56 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 51,56 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,44 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,54 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 153.680 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,31 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 8,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,52 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,48 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: Neutral-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von UBS AG

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

Siemens Healthineers-Aktien gefragt: EU bestätigt unfaire China-Bedingungen