Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 50,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 50,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 50,80 EUR. Bei 52,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 313.456 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,13 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,13 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,52 EUR.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 6,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens Healthineers am 06.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,47 EUR fest.

