Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 46,84 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 46,84 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 245.357 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,47 EUR aus.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

