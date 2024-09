Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 49,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 49,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 49,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,72 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.936 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,07 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2023 bei 44,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,46 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,49 EUR.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind