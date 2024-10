Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag freundlich

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 52,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 52,10 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,10 EUR an. Bei 51,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.899 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,51 EUR am 21.10.2023. Mit Abgaben von 12,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,99 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Am 10.11.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

