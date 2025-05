Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Montagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 48,89 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 48,89 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 48,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.866 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 19,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,71 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent auf 5,91 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

