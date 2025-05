Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 49,04 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 49,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 180.331 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 19,25 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,97 EUR.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,40 EUR je Aktie belaufen.

