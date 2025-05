Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 49,18 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 49,18 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,38 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 48,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 59.664 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,21 Prozent.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,97 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,72 Prozent auf 5,91 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

