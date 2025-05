Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 49,02 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 49,02 EUR. Bei 48,93 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 49,31 EUR. Zuletzt wechselten 163.099 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Mit Abgaben von 15,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,97 EUR an.

Am 07.05.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,40 EUR je Aktie belaufen.

