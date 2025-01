Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Montagmittag tiefer

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 51,42 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 51,42 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,42 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.889 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 11,56 Prozent niedriger. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,52 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 6,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

