Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 52,54 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,54 EUR. Bei 52,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 6.311 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 45,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 31.07.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

