Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Montagvormittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.281 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 17,49 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent gesteigert.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

