Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 54,22 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 54,22 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,86 EUR. Bisher wurden heute 56.215 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 6,74 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,31 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,52 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,48 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

