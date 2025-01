Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Nachmittag zu

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 54,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 54,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 147.606 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 6,71 Prozent niedriger. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,52 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 06.11.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu