Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers stabilisiert sich am Vormittag

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 54,00 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 54,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 54,00 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,86 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 5.900 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 7,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 14,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,52 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

