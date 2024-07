Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag auf rotem Terrain

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 52,98 EUR ab.

Um 15:51 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 52,98 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,98 EUR ein. Bei 53,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 326.506 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,44 Mrd. EUR – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

