Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Freitagmittag fester

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 51,58 EUR.

Um 11:44 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 51,58 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,60 EUR an. Bei 51,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 31.099 Aktien.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 16,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,49 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX freundlich

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind