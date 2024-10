Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt Stellung am Vormittag

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Wert von 51,36 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 51,36 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Bei 51,36 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,14 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.216 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 13,20 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 45,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,23 Prozent sinken.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

