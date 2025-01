Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 54,24 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 54,24 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.754 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. 7,19 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 47,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2025 erfolgen. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

