Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit Einbußen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 51,66 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 51,66 EUR. Bei 51,48 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 142.540 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 47,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 8,42 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,61 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 06.11.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,18 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

