Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 24.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 54,56 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,36 EUR ab. Bei 54,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 11.788 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,36 Prozent. Am 04.06.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,18 EUR ab. Abschläge von 20,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,23 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 5.460,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 3.965,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 31.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,42 EUR fest.

