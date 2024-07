Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 52,74 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 52,74 EUR ab. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,08 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,30 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.755 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

